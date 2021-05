Teenage Mutant Ninja Turtles, un sexy cosplay di April O'Neil da Helly Valentine

Teenage Mutant Ninja Turtles sta per tornare con un nuovo videogame e Helly Valentine ha pensato bene di realizzare un cosplay dedicato all'iconico personaggio di April O'Neil.

Ispirandosi forse all'ottima interpretazione della sua collega Lada Lyumos, la modella russa ha indossato l'uniforme d'ordinanza color ocra, una parrucca rossa e ha cominciato a mangiare pizza.

"Ogni volta che ho la possibilità di mangiare un po' di pizza, VOGLIO COGLIERLA ASSOLUTAMENTE!", ha scritto Helly nel suo post su Instagram. "A voi piace la pizza? Qual è la vostra versione preferita?"

Come certamente saprete, le Tartarughe Ninja saranno protagoniste a breve di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, un picchiaduro a scorrimento in stile retrò sviluppato dagli autori di Streets of Rage 4.