New Pokémon Snap batte Returnal, l'esclusiva PS5 non fa il botto nella classifica UK

New Pokémon Snap ha battuto Returnal nella classifica UK, debuttando in prima posizione e totalizzando vendite quattro volte superiori rispetto all'originale Pokémon Snap per Nintendo 64.

Sono tuttavia i numeri dell'esclusiva PS5 a destare qualche preoccupazione: pur essendo stato accolto con voti eccellenti dalla stampa internazionale, Returnal potrebbe non superare il difficile banco di prova del pubblico per tutta una serie di motivi, a partire dal fatto che si tratta di una nuova proprietà intellettuale, appartenente a un genere non propriamente mainstream.

A sollevare questi dubbi è Christopher Dring di GamesIndustry.biz, che ha parlato di come i primi dati sulle vendite retail di Returnal non siano fantastici, nonostante il secondo posto in classifica. Mancano tuttavia ancora i numeri relativi al digitale.

"Il roguelike prodotto da Sony rappresenta il primo, significativo titolo per PS5 a essere pubblicato dal lancio della console, e ha ricevuto ottime recensioni. Tuttavia le vendite al lancio risultano inferiori a ciò che abbiamo visto con precedenti esclusive PlayStation tripla A", si legge nell'articolo.

"Naturalmente ci sono diversi aspetti da considerare: PlayStation 5 è ancora agli inizi in termini di base installata, il gioco viene venduto a un prezzo alto (mediamente 68 sterline), appartiene a un genere di nicchia e la settimana prossima dovrà vederserla con Resident Evil Village.



Classifica UK, settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021