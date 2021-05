Resident Evil su Xbox Game Pass con tutti gli episodi tranne Village, dice un rumor

Resident Evil approderà su Xbox Game Pass con tutti gli episodi a parte ovviamente Resident Evil Village, stando a un rumor comparso nelle scorse ore su Reddit.

Secondo l'autore del possibile leak, che tuttavia non ha fornito fonti a sostegno della notizia, l'annuncio verrà fatto domani, probabilmente come celebrazione rispetto all'imminente lancio del già citato Resident Evil Village.

Inutile dire che queste informazioni vanno prese con le pinze: laddove sia certamente possibile che le remaster dei capitoli classici di Resident Evil entrino a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, immaginare che anche remake come Resident Evil 2 e Resident Evil 3 vengano aggiunti nella stessa mandata solleva qualche dubbio.

Si tratterebbe peraltro dello stesso aggiornamento che include FIFA 21, con data di uscita fissata al 6 maggio, nonché l'affascinante simulatore Stardew Valley.

Come detto, scopriremo domani se si tratta di un leak legittimo oppure di un fake. In quest'ultimo caso sarà interessante capire quali saranno davvero i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di maggio 2021.