Scarlet Nexus: relazioni, regali e altri dettagli mostrati tramite nuove immagini

La divisione giapponese di Bandai Namco ha rilasciato un nuovo insieme di immagini e dettagli legati a Scarlet Nexus, il gioco di ruolo d'azione in arrivo su PC e console. Tramite questi screenshot abbiamo modo di vedere alcuni dei poteri del personaggio, ma anche il sistema di relazione tra personaggi e il sistema dei regali.

Nelle immagini possiamo vedere che il protagonista di Scarlet Nexus utilizza poteri psicocinetici in battaglia per sollevare e lanciare grossi oggetti contro i nemici. Ovviamente non mancheranno armi e altre abilità da usare in combinazione per sconfiggere gli avversari. A seconda della forma degli oggetti ci saranno effetti differenti sui nemici. Ci saranno poi attacchi speciali che potranno essere attivati in certe zone con certi oggetti.

Le immagini di Scarlet Nexus ci mostrano anche il sistema di relazione tra i personaggi che avverrà tramite una sorta di sistema di messaggi in stile email, che possono essere inviati e ricevuti. Inoltre, si potrà interagire con i vari alleati e attivare episodi che porteranno avanti la relazione. Un legame di qualità superiore permetterà di ottenere più bonus durante la battaglia. Sarà anche possibile fare dei regali per migliorare la relazione: gli oggetti appariranno negli spazi personali dei personaggi, che saranno quindi personalizzati man mano che avanziamo nel gioco.

Se Scarlet Nexus vi incuriosisce, vi consigliamo anche di vedere il filmato introduttivo: è spettacolare! Ecco il video da Bandai Namco.