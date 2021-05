Mass Effect Legendary Edition: 120fps solo su Xbox Series X

Come girerà Mass Effect Legendary Edition sulle varie versioni di Xbox e PlayStation? Ce lo svela una tabella ufficiale, che mostra come solo Xbox Series X riuscirà a raggiungere i 120fps in modalità Framerate, pur costringendo a portare la risoluzione a 1440p.

Selezionando la stessa modalità su PS5 si avranno sempre 1440p, ma 60fps. Considerate che il gioco non è nativo per le console di nuova generazione, quindi si tratta di numeri vanno contestualizzati. Ad PS5 potrebbe anche farcela a raggiungere i 120fps, ma il framerate potrebbe essere semplicemente bloccato a 60.

Selezionando la modalità che offre la qualità grafica maggiore, Mass Effect Legendary Edition riuscirà a raggiungere i 4K su PS4 Pro, Xbox One X e Series S, PS5 e Xbox Series X. Sulle prime tre console non riuscirà però ad andare oltre a 30fps, mentre sulle console next-gen raggiungerà i 60fps.

Naturalmente le versioni peggiori in termini tecnici saranno quelle PS4 e Xbox One, che avranno però anch'esse una modalità performance da 60fps e 1080p, per quelli che preferiscono favorire la fluidità. Dal quadro è stata ovviamente esclusiva la versione PC, che come facilmente intuibile fa storia a sé, vista la quantità di configurazioni disponibili.

Per il resto vi ricordiamo che stasera Bioware ha pubblicato un pacchetto di contenuti gratuiti legati alla trilogia. Andate a scaricarli. Per il resto Mass Effect Legendary Edition uscirà il 14 maggio 2021 su tutte le piattaforme indicate.