Psychonauts 2: aperta pagina del Microsoft Store con precaricamento, uscita a breve?

Psychonauts 2 potrebbe uscire prima di quanto si pensi. Microsoft ha infatti aperto la pagina del gioco nel Microsoft Store e ha già attivato la possibilità di precaricarlo. Le dimensioni del download su Xbox Series X sono di 27.7gb, come mostra l'app Xbox.

Purtroppo il gioco non è ancora prenotabile, fatto che raffredda un po' gli animi. Per il resto dalla pagina apprendiamo che Psychonauts 2 è un titolo Xbox Play Anywhere, quindi una volta acquistato lo potrete giocare liberamente su PC o qualsiasi console Xbox.

Giova anche ricordare che l'unica versione per console di nuova generazione del titolo di Double Fine sarà quella Xbox Series X e S. Psychonauts 2 uscirà quindi anche su PS4, come da accordi pre-acquisizione da parte di Microsoft, ma non avrà una versione nativa per PS5. Per chi non lo conoscesse, si tratta del seguito di uno dei migliori platform 3D mai realizzati, caratterizzato da livelli fuori di testa e da una trama molto più profonda di quello che ci si potrebbe aspettare da un esponente del genere (se potete, recuperate anche il primo episodio).

Il gioco è stato finanziato tramite FIG, la piattaforma di crowd funding di Double Fine, sempre prima dell'ingresso negli Xbox Game Studios.

Pagina di Psychonauts 2 sul Microsoft Store