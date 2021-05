Mass Effect Legendary Edition: Bioware ha pubblicato dei contenuti extra gratuiti

Per festeggiare l'imminente lancio di Mass Effect Legendary Edition, Bioware ha pubblicato un pacchetto di contenuti completamente gratuiti, pensati per i fan. Tra questi un mega-cut della colonna sonora di Mass Effect (include il nuovo brano in esclusiva per la Legendary Edition: "Nuova sintesi"), un'esperienza unica per creare key art personalizzate e molti altri contenuti bonus.

L'applicazione web che consente di creare degli artwork personalizzati della saga si trova qui. Quello che dovete fare per usarla è semplicemente selezionare i personaggi che volete come principali, o secondari, quindi lo sfondo sul quale ambientare la scena e il gioco è fatto. Una volta realizzata la vostra opera, potrete scaricarla come wallpaper 4K, come copertina del gioco o come immagine da condividere sul web.

Vediamo quali sono gli altri contenuti, scaricabili da qui:

Per i fan alla ricerca di ritmi dell'era spaziale per pilotare la Normandy, BioWare ha creato un lungo video di 88 tracce con la colonna sonora di tutti e tre i videogiochi della trilogia, che include tre pezzi artistici personalizzati realizzati esclusivamente per l'occasione. Contiene anche la canzone "Resynthesis", una novità per la Trilogia di Mass Effect. Entra nello spirito di Mass Effect con i più grandi successi della colonna sonora della serie qui.

Bioware ha pubblicato infine una quantità considerevole di contenuti bonus precedentemente disponibili tramite le edizioni Deluxe di Mass Effect 2 e 3, che i fan possono ora scaricare gratuitamente. Questo rilascio di contenuti contiene 88 tracce musicali provenienti dall'intera trilogia, tra cui Resynthesis, 2 libri di arte digitale, 2 fumetti digitali e una litografia digitale della Normandy in azione. Questo download di contenuti bonus è disponibile qui.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile a partire dal 14 maggio 2021 per PC, Xbox One e PS4. Naturalmente sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.