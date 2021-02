Mass Effect Legendary Edition: data d'uscita ufficiale e trailer di presentazione

Mass Effect Legendary Edition ha una data d'uscita ufficiale: il 14 maggio 2021. La notizia è stata diramata da Electronic Arts, che ha anche pubblicato un trailer per presentare finalmente il gioco e mostrarne in azione alcune sequenze di gameplay.

Aperte anche le prenotazioni. Chi fosse interessato, può preacquistare la raccolta per PC da Steam o Origin (il client proprietario di Electronic Arts), per PS4 e PS5 dal PlayStation Store e per Xbox dall'Xbox Store. Per maggiori dettagli andate sulla pagina ufficiale delle prenotazioni.

Leggiamo la descrizione ufficiale della Mass Effect Legendary Edition, con tutti i dettagli sui contenuti della raccolta:

C'è una sola persona che può salvare l'umanità dalla più grave minaccia mai esistita. Rivivi la leggenda del comandante Shepard nell'acclamata trilogia di Mass Effect con Mass Effect Legendary Edition. Include tutti i contenuti di base per giocatore singolo e oltre 40 contenuti scaricabili di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, tra cui armi, corazze e pacchetti promozionali, tutto rimasterizzato e ottimizzato in 4K Ultra HD.

Scopri un universo ricco e dettagliato, in cui le tue decisioni hanno conseguenze profonde sull'azione e sugli esiti.

Rivivi la saga cinematografica: L'azione mozzafiato incontra un'avvincente narrazione interattiva, in cui sarai tu a decidere come si svolgerà la tua storia.



Tre giochi, un unico launcher : Scopri la storia per giocatore singolo dei tre capitoli della trilogia di Mass Effect, con oltre 40 contenuti scaricabili e corazze, pacchetti e armi promozionali.

: Scopri la storia per giocatore singolo dei tre capitoli della trilogia di Mass Effect, con oltre 40 contenuti scaricabili e corazze, pacchetti e armi promozionali. Rimasterizzata per la nuova generazione: Scopri la trilogia in 4K Ultra HD con texture, grafica e modelli migliorati.

Miglioramenti visivi per il primo Mass Effect: Tutto il mondo di gioco è stato rivisitato, dall'arte ambientale, agli effetti visivi, ai livelli.

Vivi la leggenda di Shepard: Crea e personalizza il tuo personaggio, a partire dall'aspetto e dalle abilità, fino alla scelta del suo arsenale, poi guida la tua squadra di ricognizione d'élite in una galassia in subbuglio.



Nuove personalizzazioni di Shepard: Dalla possibilità di selezionare l'iconica FemShep di Mass Effect 3 alla scelte di nuove capigliature, potrai dare vita al tuo Shepard con la funzione unificata di creazione del personaggio, contenente le opzioni di tutta la trilogia.

Miglioramenti all'azione di gioco per il primo Mass Effect: Mira più precisa, bilanciamento delle armi, migliori comandi Mako, input/comandi, comportamento di squadra, comportamento al riparo e visuale di gioco.

Prestazioni migliorate: Scopri incredibili miglioramenti delle prestazioni: 60 FPS su Xbox One X e PlayStation 4 Pro e FPS senza limite massimo su PC e console di nuova generazione.

Rifletti sulle tue scelte: Le tue scelte vengono mantenute nel passaggio da un gioco al successivo. Ogni tua decisione può influire su ciascuna missione, relazione o battaglia... e perfino sul destino della galassia.



Miglioramenti visivi a tutti e tre i giochi: Gli aggiornamenti includono modelli avanzati, shader, effetti, illuminazione e profondità di campo, oltre a un audio di massima risoluzione.

Opzioni modalità grafiche: Ora include VSync, framerate senza limite massimo, o la possibilità di scegliere tra qualità (per una risoluzione superiore) o framerate (per aumentare la frequenza di fotogrammi).

Aggiornamenti PC: con supporto per DirectX 11 e per il controller.

Tutti i contenuti: Mass Effect Legendary Edition include i contenuti di base per giocatore singolo di tutti e tre i titoli (Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3), i contenuti scaricabili della storia per giocatore singolo, armi, corazze e pacchetti promozionali:

Contenuti scaricabili: Impatto imminente, Genesi, Zaeed - Il prezzo della vendetta, Kasumi - La memoria rubata, La tana dell'Ombra, Pacchetto Firewalker, Overlord, Punto di schianto della Normandy, Avvento, Genesi 2, Dalle ceneri, Mass Effect 3: Extended Cut, Leviatano, Omega e Cittadella.

Armi e corazze: Arma e corazza di Cerberus, Proiettore ad arco, Arma e corazza dei Collettori, Arma e corazza del Terminus, M-21 Incisor, Corazza di sangue di drago, Corazza Inferno, Passamontagna da ricognizione, Interfaccia Sentinella, Visore Umbra, Arsenale completo N7, AT-12 Raider, Chakram, M-55 Argus, M-90 Indra e Corazza Reckoner Knight.

Pacchetti: Pacchetto equalizzatore, Pacchetto Aegis, Pacchetto Potenza di fuoco, Pacchetto Groundside Resistance, Pacchetto Ricognizione, Pacchetto Scontro infuocato, ME2 - Pacchetto Aspetti Alternativi 1, ME2 - Pacchetto Aspetti Alternativi 2, ME3 - Pacchetto Aspetti Alternativi 1 e Pacchetto N7 Collector's Edition.

