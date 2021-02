Mass Effect: Legendary Edition: il capitolo più ritoccato è stato il primo

Il capitolo più ritoccato dei tre compresi nella Mass Effect: Legendary Edition è stato il primo. Si tratta dell'unico episodio che non è stato soltanto rimasterizzato, ma è stato rivisto pesantemente anche a livello di gameplay.

Ne ha parlato Aligi Comandini nella nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition, di freschissima pubblicazione.

Il primo elemento a essere stato rivisto è l'editor dei personaggi che, come abbiamo già riportato, è stato unificato tra i tre giochi. Ma non è solo questo: la maggior parte delle texture sono state aggiornate, tanto che Aligi parla di un "significativo stravolgimento dell'aspetto del primo Mass Effect", spiegando poi che "sul primo gioco gli sviluppatori hanno chiaramente rifatto da zero molte delle texture originali, migliorando in modo sensibile l'impatto visivo del tutto. In poche parole, qui si tratta di decine di migliaia di texture la cui risoluzione è incrementata tra le quattro e le sedici volte, con le più arretrate sostituite da asset nuovi di pacca."

Modificate anche alcune meccaniche, con "assist alla mira migliorati, più fluidità nel puntamento, e un Mako velocizzato dalla fisica più sensata." Chissà se questa scelta piacerà ai puristi o se più di qualcuno storcerà il naso.

Per il resto vi ricordiamo che la Mass Effect Legendary Edition è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4 e PS5.