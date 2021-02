Mass Effect Legendary Edition, l'editor dei tre giochi sarà unificato

L'editor della Mass Effect Legendary Edition sarà unificato tra i tre giochi. Ciò significa che finalmente non ci sarà più la disparità che c'era nella trilogia originale, dove l'editor del primo capitolo era diventato famoso in negativo per la minore qualità rispetto a quello dei seguiti.

L'informazione è stata riportata da Aligi Comandini nella nostra anteprima di Mass Effect Legendary Edition, di freschissima pubblicazione, in cui ha scritto:

Per chi non lo sapesse, l'editor del primo Mass Effect era abbastanza atroce, tanto da aver spinto moltissima gente a utilizzare lo Shepard predefinito per non dover interpretare un manichino plasticoso. Questa situazione fortunatamente nella nuova edizione è cambiata, e il team ha pensato bene anche di unificare la versione iconica della Shepard femminile in tutti e tre i capitoli (dato che nel Mass Effect originale il volto era differente). Non ci è al momento dato sapere se i volti predefiniti saranno editabili (nei titoli classici non lo erano), ma si tratta comunque di un rimaneggiamento che accogliamo con gioia.

Per il resto vi ricordiamo che la Mass Effect Legendary Edition è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PS4 e PS5. Si tratta di una raccolta che comprende i primi tre capitoli, quelli con protagonista Shepard, opportunamente rimasterizzati e ritoccati.