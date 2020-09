Mass Effect: Legendary Edition è il nome della remaster, spostata al 2021

Mass Effect: Legendary Edition sarebbe la raccolta remaster dei primi tre capitoli della serie BioWare ed Electronic Arts, la quale esisterebbe davvero secondo VentureBeat ma sarebbe stata spostata al 2021, dunque in ritardo rispetto a quanto preventivato.

Di una Mass Effect Trilogy Remastered si parla ormai da diversi mesi, prima come voce incontrollata e poi come ipotesi che ha assunto via via sempre più consistenza e a questo punto si aspetta solo l'annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts, che comunque ancora non c'è stato.

La trilogia rimasterizzata solo qualche giorno fa è apparsa in un altro negozio dopo alcuni avvistamenti avvenuti in passato, con Jeff Grubb che ha pure precisato come non uscirà su Nintendo Switch, tanto per aggiungere particolari alla teoria in questione.

L'ultimo aggiornamento arriva dal solito Jeff Grubb, uno dei principali sostenitori dell'ipotesi sull'esistenza della raccolta, nel quale emerge che il titolo ufficiale dovrebbe essere Mass Effect: Legendary Edition ma anche che l'uscita è stata posticipata rispetto ai programmi iniziali.

Si pensava infatti che il gioco potesse essere presentato e lanciato nel mese di ottobre ma in base a quanto riferito dal giornalista di VentureBeat sembra che sia stato spostato ai primi mesi del 2021.

La causa principale del ritardo sarebbe la riorganizzazione del lavoro a causa del covid-19, ma non solo: secondo Grubb un problema notevole è rappresentato dal primo Mass Effect, il quale sarebbe invecchiato piuttosto male e avrebbe avuto bisogno di una grossa rielaborazione per renderlo più attraente, anche rispetto agli altri due capitoli. Inoltre, sembra che le componenti multiplayer di Mass Effect 3 siano state completamente rimosse, perché non sostenibili attualmente come sistema online da EA.

In ogni caso, Mass Effect: Legendary Edition dovrebbe contenere tutti i DLC e le aggiunte uscite in seguito per i tre capitoli della serie, a questo punto però il tutto è spostato ai primi del 2021.