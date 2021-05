Mass Effect Legendary Edition batte Resident Evil Village nella classifica UK

Mass Effect Legendary Edition ha conquistato all'esordio la vetta della classifica UK, superando Resident Evil Village. Il 68% delle copie della remaster sono state vendute su PS4.

L'ultimo episodio della serie Capcom si era imposto come il terzo miglior lancio di sempre su PS5 nel Regno Unito, e a proposito di PlayStation 5 questa settimana abbiamo assistito al ritorno di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Supportato evidentemente da nuove scorte della console next-gen Sony, il titolo di Insomniac Games è risalito dal dodicesimo al terzo posto, evidenziando quanto il problema delle disponibilità limitate stia influenzando anche le classifiche.

L'unica altra new entry è Subnautica: Below Zero, il survival subacqueo di Unknown Worlds che esordisce in quinta posizione: decisamente non male per una produzione indipendente.

Classifica UK, settimana dal 10 al 17 maggio 2021