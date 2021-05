Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 31/5/2021

Le offerte Amazon procedono ancora a rilento, ma con tutta probabilità il motivo riguarda l'arrivo del Prime Day 2021, anticipato a giugno per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi ed Europei. Stando alle indiscrezioni le due date dell'evento saranno il 21 e 22 giugno, due giorni di sconti durante i quali si concentreranno le offerte maggiori. Ma ci aspettiamo anche iniziative satellite e le abituali promozioni sui servizi Amazon. Nel frattempo ci accontentiamo di Monster Hunter Rise in calo lento ma costante, un piccolo sconto sulle già convenienti House of Marley Positive Vibration 2, uno sconto sensibile per l'ottima fotocamera compatta Can PowerShot G5 X e il prezzo più basso degli ultimi mesi per il sistema Wifi Mesh NETGEAR Orbi Pro SRK60. Secondo Bloomberg le date saranno quelle del 21 e 22 giugno, ma ci aspettiamo promozioni in anticipo a preparare il terreno per la due giorni di shopping. Oggi invece il protagonista è Hollow Knight in versione PS4 al prezzo più basso, seguito da sconti per le cuffie OneOdio Studio, in ribasso anche nella versione Premium.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.