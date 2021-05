Benoît Sokal: i suoi giochi in offerta su Steam a prezzi stracciati

Attualmente i giochi firmati dal recentemente scomparso Benoît Sokal sono in offerta su Steam a dei prezzi davvero stracciati, per la gioia di chiunque voglia recuperarli o conoscere le opere di questo autore senza spendere molto.

Gli sconti non riguardano solo i suoi titoli, ma quasi l'intero catalogo del publisher Microids (magari dategli uno sguardo). Si comincia da Amerzone: The Explorer's Legacy venduto ad appena 0,49€, con ben il 90% di sconto sul prezzo base. Si passa a Sinking Island, venduto anch'esso con il 90% di sconto a 0,79€. Si arriva a Nikopol: Secrets of the Immortals, venduto a 0,89€ con l'80% di sconto. Anche Syberia 3 è in offerta ed acquistabile per 4,49€, con l'85% di sconto. I primi due Syberia non hanno invece degli sconti individuali, ma sono in offerta in un bundle con altre avventure grafica: The Descendant e i due The Uncertain. Potete avere l'intero pacchetto per 17,09€, invece di 42,47€ (-60%).

Sbrigatevi a usufruire degli sconti, perché scadranno tra qualche ora! Quale modo migliore per celebrare lo scomparso autore? Per chi se lo stesse chiedendo, Paradise, altra avventura di Sokal, non è disponibile negli store digitali. Ubisoft non l'ha mai ripubblicata.