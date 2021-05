Seagate annuncia un evento sugli SSD PCIe4: possibili espansioni compatibili con PS5?

Seagate ha annunciato in questi giorni un evento interamente dedicato allo standard PCIe Gen4, fissato per il 23 giugno 2021 e incentrato, in base alla descrizione, sulle soluzioni studiate appositamente per i videogiochi, cosa che fa pensare alla possibile presentazione di nuovi SSD NVMe compatibili con PS5 come espansioni di memoria interna.

Come sappiamo, infatti, PS5 contiene uno slot predisposto per l'aggiunta di un modulo SSD da applicare direttamente all'interno della console, ma questo non è ancora abilitato e non può essere utilizzato. Non ci sono informazioni ufficiali da Sony su quando verrà attivata la possibilità di espandere la memoria interna di PS5, ma secondo alcune voci di corridoio questa dovrebbe avvenire nel corso dell'estate, dunque un evento come quello Seagate potrebbe portare delle novità al riguardo.

Lo standard PCIe4 dovrebbe comportare dei grandi progressi in termini di velocità di accesso e gestione dei dati su PC e l'evento annunciato da Seagate sembra essere particolarmente indirizzato alle soluzioni per i videogiochi, forse con modelli di drive allo stato solido studiate soprattutto in ambito videoludico.

Ovviamente si parla di PC, ma prima o poi dovranno pur emergere dei modelli di SSD compatibili con PS5 e i PCIe Gen4 dovrebbero presentare alcune soluzioni in linea con gli standard della console Sony. Per quanto riguarda la velocità di lettura/scrittura non dovrebbe essere un problema raggiungere i livelli di PS5, di fatto già raggiunti e superati da alcuni modelli particolarmente high end, ma ci sono anche altri problemi da superare data la diversa architettura utilizzata dalla console.

Al di là della velocità, il particolare controller di PS5 sfrutta 12 canali per 12 moduli, con un rapporto 1:1 per gestire il traffico dei dati, cosa che dovrebbe comportare alcune variazioni rispetto alla normale disposizione utilizzata dagli SSD standard. La compatibilità con eventuali espansioni di memoria per PS5 resta dunque ancora un mistero, per questo attendiamo eventuali novità in arrivo sul mercato per scoprire qualcosa di nuovo al riguardo.