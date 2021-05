Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: primi trailer inglesi mostrano Tanjiro e Nezuko

Quest'oggi, SEGA Asia ha rilasciato i primi trailer con localizzazione inglese di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. I filmati, di cui potete vedere il primo qui sopra e il secondo poco sotto, ci mostrano i due personaggi principali della serie manga/anime: Tanjiro e Nezuko. I trailer ci permettono di vedere alcune scene di gameplay e di ammirare le mosse di entrambi i personaggi.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è previsto su PC e console nell'arco del 2021 per il mercato giapponese e asiatico, ma non c'è ancora una data di uscita per il mercato occidentale. Si tratta di un gioco di combattimento, che segue lo stile di molti altri prodotti simili basati su famosi anime giapponesi. I due trailer permettono di vedere gli attacchi tipici dei personaggi che abbiamo avuto modo conoscere nella serie.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba è sviluppato da CyberConnect2 e proporrà i personaggi della prima stagione dell'anime. La serie è stata trasmessa in Italia su Netflix.

Recentemente abbiamo anche avuto occasione di vedere in azione Murata, altro personaggio che sarà aggiunto all'interno di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Potete guardare il trailer dedicato a Murata a questo indirizzo.