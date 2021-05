Miitopia guadagna la vetta della Classifica italiana della settimana 20

Lo strambo Miitopia, grazie al suo stile divertente e scanzonato, è riuscito a conquistare la vetta della Classifica italiana al primo tentativo, scalzando GTA5 e Resident Evil Village. La classifica, come da tradizione, è offerta da IIDEA e parla della settimana 20, ovvero quella che va dal 17 maggio al 23 maggio 2021.

Dopo due settimane in cima alla classifica, Resident Evil Village ha dovuto non solo cedere lo scettro alla divertente esclusiva per Nintendo Switch, ma anche la seconda posizione al sempreverde GTA 5.

La top ten, comunque, è dominata da giochi Nintendo Switch, presenti in questa classifica, oltretutto, solo con la loro versione retail.

MIITOPIA* SWITCH GRAND THEFT AUTO V PS4 RESIDENT EVIL VILLAGE PS5 RING FIT ADVENTURE SWITCH MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION* SWITCH ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH FIFA 21 PS4 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY* SWITCH MASS EFFECT LEGENDARY EDITION PS4 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail