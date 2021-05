PlayStation Now, giugno 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

Sony PlayStation ha annunciato i giochi che saranno resi disponibili a tutti gli abbonati PlayStation Now a partire dal 1 giugno 2021. PS Now potrà contare su ben sette giochi PS4 e PS5 (tramite retrocompatibilità) che potranno essere eseguiti tramite streaming (anche su PC) o scaricati sulla console.

Da domani, 1 giugno 2021, gli abbonanti PlayStation Now avranno la possibilità di giocare a The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition, il gioco di ruolo d'azione di CD Projekt RED. Potremo vestire i panni di Geralt e di Ciri, all'interno di un epico viaggio fantasy. The Witcher 3 Wild Hunt sarà disponibile su PS Now fino al 6 settembre 2021.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

Il secondo gioco aggiunto al servizio in abbonamento è Team Sonic Racing. Come sapevamo, il gioco di guida a tema Sonic è in arrivo a giugno 2021 su PlayStation Now e ci permetterà di divertirci con gli amici in spensierate (o agguerrite) gare di kart. I fan di Sonic potranno anche divertirsi con Sonic Mania, che ci porta nel mondo del porcospino blu di SEGA con una grafica HD e 60 FPS. Inoltre, ci sarà spazio anche per Sonic Forces, che propone un'avventura 3D molto apprezzata.

A seguire troviamo Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Il picchiaduro sarà disponibile sia su PlayStation Now che su PlayStation Plus. Proporrà tornei fino a 16 giocatori e varie modalità, come Rank Match e Arcade.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Potremo anche giocare a Slay the Spire, un gioco di carte strategico con una struttura da rogue-like con quattro personaggi e mazzi unici da creare ex-novo a ogni partita. Sarà disponibile su PlayStation Now fino al 6 dicembre 2021. Infine, da giugno 2021 sarà disponibile anche Car Mechanic Simulator, un simulatore che permette di riparare, pitturare, personalizzare e guidare 48 auto.

Slay the Spire

Ricordiamo anche che è in arrivo lo streaming a 1080p per PS Now.