Horizon Forbidden West: la mappa potrebbe essere enorme con 300Km di distanza tra un punto e l'altro

La mappa

I riferimenti del trailer di Horizon Forbidden West messi su di una mappa

Come è possibile vedere dall'immagine qui sopra, sono diversi i riferimenti a luoghi reali scovati dagli attenti redditor. I luoghi scelti servono sicuramente per mostrare la diversità di paesaggi e di biomi che Aloy sarà costretta ad attraversare, ma per trovare questo genere di riferimenti Guerrilla Games ha dovuto cercare molto oltre i confini di San Francisco.

Per esempio Barren Light è la regione del Lago Shaver, a più di 4 ore di macchina dalla metropoli californiana. Si tratta di una mappa potenzialmente enorme, difficile persino da immaginare in un videogioco nel quale l'unico mezzo di trasporto è data da dei dinosauri robot.

Le distanze reali tra due aree di Horizon Forbidden West

La nostra idea, quindi, è che Guerrilla Games proporrà una mappa molto più contenuta rispetto alle distanze reale, ma, visto le distanze reali e le nette differenze tra i vari biomi, le dimensioni del gioco potrebbero comunque essere davvero importanti.

