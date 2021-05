Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta su PC: patch rimuove Denuvo

Square Enix ha quest'oggi rilasciato una nuova patch per Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta - Definitive Edition in versione PC. La patch non si occupa di risolvere bug o aggiungere nuove feature, quanto più di rimuoverne una: l'aggiornamento ha infatti rimosso Denuvo, la tecnologia anti-tamper non esattamente apprezzata dai giocatori.

Vi ricordiamo che Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Definitive Edition, su PC, è basato sulla versione Nintendo Switch del gioco e include quindi tutta una serie di contenuti aggiuntivi rispetto alla versione base.

Dragon Quest XI S: Echi di un'Era Perduta - Edizione Definitiva, c'è anche una versione 16 bit

In Dragon Quest XI S Echi di un'Era Perduta Definitive Edition ci sono nuove storie secondarie legate ai personaggi del gioco. È inclusa una modalità 2D dallo stile retro 16 bit che farà la felicità dei giocatori storici che ancora rimpiangono i fasti della saga. Inoltre, il gioco include il doppiaggio giapponese oltre a quello inglese. Non manca poi la modalità foto, che permette di posizionare personaggi, scegliere le pose, cambiare gli angoli e molto altro. Infine, vi è anche la possibilità di selezionare la colonna sonora sinfonica o quella originale sintetizzata.

Recentemente Square Enix ha presentato molteplici novità dedicate al franchise di Dragon Quest: potete scoprire tutti i dettagli tramite il nostro speciale, Dragon Quest 12 e tutti gli annunci del 35° anniversario.