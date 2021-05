Nvidia: alla conferenza del 31 maggio mostrerà le GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti?

Attraverso i suoi profili social Nvidia ha annunciato che terrà una conferenza il 31 maggio alle 22, ora del pacifico. Questo vuol dire che il colosso della tecnologia parlerà quando in Italia saranno le 7 del 1 giungo 2021 . Non si sa bene di cosa parlerà questa conferenza, se non che i soliti ben informati sono sicuri che il colosso della tecnologia mostrerà le GeForce RTX 3080 Ti e le RTX 3070 Ti .

Secondo i rumor le GeForce RTX 3080 Ti monteranno 12GB di GDDR6X, ovvero 2GB in più rispetto a quello che è possibile trovare all'interno delle RTX 3080. Si dice che il bus passante sarà a 384-bit ovvero pari a quello RTX 3090 e superiore a quello delle RTX 3080.

In altre parole questa scheda dovrebbe andare a posizionarsi tra le RTX 3080 e le RTX 309o. Si pensa che questa cosa si rifletterà anche sul prezzo, che dovrebbe assestarsi sui 1000 dollari.

Entrambe le schede saranno limitate per il mining di criptovalute come Ethereum. Anche queste schede, infatti, saranno LHR, ovvero "Lite Hash Rate", uno stratagemma pensato da Nvidia per provare a renderle meno appetibili dai non giocatori ed evitare che i prezzi vadano immediatamente alle stelle.