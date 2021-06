Horizon Forbidden West, tutte le novità del gioco rivelate dagli sviluppatori

Horizon Forbidden West è stato protagonista di un approfondimento di Game Informer a cui hanno partecipato gli sviluppatori del gioco, elencando le tante novità introdotte per la nuova avventura di Aloy.

Di alcune di queste feature abbiamo parlato nell'anteprima del gameplay di Horizon Forbidden West, ma ci sono tantissimi dettagli e retroscena di cui nessuno era ancora a conoscenza.

In primo luogo, gran parte del gioco è stato sviluppato su PS4 ed è attualmente ancora in fase di testing sull'ex ammiraglia Sony: un dettaglio che chiarisce alcuni aspetti della lavorazione cross-gen sicuramente poco noti.

Fra le differenze rispetto alla versione PS5 spiccano le tecniche di rendering dell'acqua e il livello di dettaglio, mentre l'illuminazione che evidenzia Aloy è presente su PlayStation 4 solo durante le cutscene.

Horizon Forbidden West, Aloy alle prese con l'open world del gioco.

Nell'intervista si è parlato inoltre del nuovo sistema di arrampicata, del nuovo sistema di combattimento corpo a corpo dotato di combo, dell'albero delle abilità completamente ridisegnato, e delle meccaniche di crafting modificate.

Gli sviluppatori hanno inoltre rivelato che durante la campagna di Horizon Forbidden West potremo esplorare diversi biomi, che il gioco supporterà completamente l'audio 3D e le caratteristiche del controller DualSense.

Infine si è accennato alle tempistiche dello sviluppo: per il momento la lavorazione procede secondo i piani, ma come ha detto Hermen Hulst l'uscita di Horizon Forbidden West nel 2021 non è ancora confermata.