Corsair Virtuoso RGB Wireless XT: recensione delle cuffie wireless cross platform per il gaming

Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di provare le nuove cuffie Corsair Virtuoso RGB Wireless XT oggetto di questa recensione : si tratta di un prodotto di fascia elevata, che appartiene al mercato delle cuffie wireless , rimanendo però anche un headset pensato per il gaming. Il risultato finale è molto interessante: un mix veramente ben bilanciato tra qualità costruttiva, un alto livello sonoro e delle funzionalità piuttosto uniche sul fronte connettività. Nonostante alcune mancanze ed un prezzo non tra i più accessibili, abbiamo apprezzato le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT e siamo pronti a raccontarvi tutte le loro specifiche tecniche e l'esperienza d'uso in questa nostra recensione.

Scendendo in ulteriori dettagli tecnici per quanto riguarda l'hardware vero e proprio, le Virtuoso Wireless XT sono dotate di una coppia di driver audio al neodimio da 50 millimetri, configurati manualmente con estrema cura e precisione entro il range +/- 1 dB di tolleranza. La gamma di frequenze supportata è compresa tra 20 Hz e 40.000 Hz (la maggior parte dei modelli si ferma a 20.000 Hz) per una migliore distinzione dei singoli suoni. Supportano anche l'audio spaziale Dolby Atmos , disponibile in maniera completamente gratuita per ogni possessore delle cuffie (tipicamente l'accesso a tale tecnologia richiede la sottoscrizione ad un abbonamento).

Questa ampia scelta nella tipologia di accoppiamento e connessione con altri dispositivi rende queste Virtuoso Wireless XT delle cuffie ideali per qualsiasi dispositivo. Corsair garantisce infatti il perfetto funzionamento con i classici computer Windows e Mac, passando per tablet e smartphone o altri dispositivi dotati di Bluetooth, fino ad arrivare alle console da gioco PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Si tratta probabilmente del suo vero punto di forza insieme alla tecnologia dual-wireless per le connessioni simultanee con più dispositivi contemporaneamente.

Partiremo con una panoramica sulle specifiche tecniche delle Corsair Virtuoso RGB Wireless XT. Come suggerisce il nome stesso, queste cuffie ad archetto con padiglioni over-ear possono essere usate completamente senza fili. Il produttore però ha deciso di estendere le connessioni ad altri dispositivi, offrendo un'esperienza pressoché completa sul fronte della connettività . Coloro che desiderano una connessione cablata non rimarranno infatti delusi, perché insieme alle cuffie troveranno un cavo USB-C per il passaggio dell'audio Hi-Fi da 24 bit/96 kHz ed il classico cavo jack da 3,5mm il quale garantisce una compatibilità universale con gli altri dispositivi. La tecnologia wireless delle Virtuoso RGB Wireless XT opera a 24 bit/48 kHz e grazie al sistema Slipstream Wireless di Corsair, la connessione rimane stabile entro 18 metri dalla penna USB inclusa nella confezione. Se invece vogliamo collegarle ad un dispositivo dotato di Bluetooth non sarà necessario l'accessorio USB, e mediante il codec Qualcomm aptX HD, riusciremo a riprodurre l'audio con una qualità pressoché identica all'altra tecnologia wireless in dotazione.

Design

Padiglione sinistro e microfono delle Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

Le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT ci hanno veramente stupito per il loro design e per la qualità costruttiva. Il produttore ha deciso di creare un ibrido tra le cuffie da gaming colorate ed un dispositivo pulito e minimale, sia nelle forme che nei materiali utilizzati. Tirandole fuori dalla scatola abbiamo avuto subito l'impressione di tenere tra le mani un prodotto premium, rifinito nei minimi particolari. Il risultato ottenuto ci ha stupito positivamente, in quanto risultano perfette sia per la nostra postazione da gioco che per una passeggiata all'aperto o all'uso in ufficio.

I padiglioni sono ricoperti da un materiale morbido in similpelle e possono ruotare di 180° per poter riporre meglio le cuffie nella pratica borsa inclusa nella confezione. Lo spazio per ospitare le orecchie non è tra i più ampi, anche se una volta indossate risultano essere piuttosto comode. Il peso, di circa 380 grammi non è affatto eccessivo, infatti si adattano bene anche per le sessioni prolungate di utilizzo, senza diventare un elemento di disturbo. La similpelle tende a scaldare un po' lo spazio attorno alle orecchie, soprattutto durante una passeggiata. Nulla di veramente preoccupante, visto che si tratta di una caratteristica piuttosto comune in questo tipo di dispositivi.

L'archetto ha sulla parte superiore la stessa similpelle dei padiglioni e può essere regolato su entrambi i lati con un meccanismo a scatto, utilizzando anche le pratiche misure incise per ritrovare facilmente la nostra forma ideale. Indossando le cuffie non sentirete quindi fastidi sulla parte superiore della vostra testa, perché la similpelle è veramente morbida e l'archetto risulta essere sufficientemente flessibile per adattarsi alla forma del cranio. La cancellazione passiva del rumore o se preferite l'isolamento acustico non sono dei migliori, infatti ci aspettavamo qualcosa di più da un prodotto in questa fascia di prezzo.

Archetto in similpelle con scritta Corsair

Il resto dei materiali è veramente ben rifinito, dando un risultato finale elegante e soprattutto piacevole al tatto. Le luci RGB presenti sui padiglioni scompaiono quasi del tutto quando decidiamo di spegnerle o di utilizzare dei colori sobri come il bianco opaco. Se non fosse per questi led RGB, le cuffie potrebbero tranquillamente essere scambiate per un prodotto che non appartiene al mercato gaming.

Passando al microfono, ci teniamo a specificare che è del tutto rimovibile, ma la qualità costruttiva dell'asta non ci è sembrata così elevata come il resto del prodotto. I tasti ed altri comandi presenti sui padiglioni sono invece veramente molto comodi. Su quello destro troviamo una praticissima rotella per la regolazione del volume, che grazie al suo grip ed una calibrata resistenza meccanica, riesce ad offrire un ottimo feedback per la massima precisione. Poco più in basso è presente lo switch per passare dalla modalità cablata a quella wireless, seguito dai controlli per il collegamento Bluetooth. Il tasto centrale ci permette di avviare l'accoppiamento Bluetooth con altri dispositivi o la connessione rapida a quelli già abbinati. I tasti laterali invece possono essere utilizzati per regolare il volume della sorgente audio Bluetooth, ma la loro risposta non è sempre così reattiva.

Sul padiglione sinistro troviamo l'ingresso USB-C per la ricarica o il collegamento al PC, l'ingresso audio jack da 3,5mm, l'ingresso mini-USB per il microfono rimovibile. È presente anche il led di stato, fondamentale perché rappresenta l'unico modo con il quale possiamo verificare l'autonomia delle Corsair Virtuoso RGB Wireless XT.