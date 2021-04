Outriders, la recensione: il looter shooter di People Can Fly alla prova dei fatti

Dopo aver passato una sessantina di ore sul gioco suddivise su due diverse piattaforme, è ora il momento di dirvi la nostra nella recensione di Outriders , considerandolo per quello che vorrebbe essere: ovvero un gioco fatto e finito, longevo e rigiocabile come pochi altri.

Alla luce di questo, buona parte di quel che ci siamo detti nel corso dell' ultimo provato acquista ancor più valore. Outriders non è, per dichiarazione stessa dei suoi autori, un cosiddetto GaaS, ma all'atto pratico ne ricalca le gesta e la mutevolezza, potendo passare da opera fatta e finita a possibile titolo in costante divenire.

Abbiamo speso già decine di migliaia di caratteri parlando di Outriders e continueremo a farlo anche in futuro. Considerato l'enorme successo che il gioco sta riscuotendo tra gli appassionati e dopo essersi aggiudicato il primato di miglior lancio di sempre per Square Enix su Steam , il looter shooter di People Can Fly pare avere ottime possibilità di continuare a ricevere supporto sul lungo termine.

Pionieri su Enoch

Outriders: la guerra ha inizio

Come già anticipato nei precedenti provati, la narrazione di Outriders non spicca certo per originalità. Il plot pesca a piene mani dal calderone della fantascienza, da quella più ricercata e ambientalista come Dune e Avatar, a quella più becera e diretta, quasi da cinema di Serie B, che in alcuni casi ci ha ricordato pellicole come Alien vs. Predator e Starship Troopers.

Dopo un blandissimo e scarno editor del personaggio ci ritroviamo catapultati sul pianeta Enoch, la nostra nuova casa. Tutti gli studi fatti su una Terra ormai morente ed in continuo conflitto sembrano dirci che Enoch sia la Terra Promessa. Aria respirabile, biomi differenti e sufficientemente tranquillo da non rischiare la morte ad ogni passo. Dopo un'ottantina di anni di viaggio e relativo criosonno siamo finalmente giunti a destinazione. Purtroppo, come nella più classica delle situazioni, non è tutto oro quel che luccica ed Enoch appare ben poco amichevole. Diviso com'è tra una fauna spaventosa e una serie di agenti atmosferici aggressivi, l'approccio appare tutt'altro che riuscito. Dopo poche ore dall'approdo sul pianeta una forza irrompe nel cuore della foresta, spazzando via tutto e tutti e lasciandoci con la consapevolezza di aver sbagliato qualcosa nei nostri calcoli. Il poco lungimirante responsabile della spedizione decide comunque di richiamare a sé tutti i residenti della nave orbitante con la quale siamo arrivati e, sostanzialmente, condanna noi e tutto quel che resta della razza umana ad una vita di stenti e sofferenza. Mentre il nostro alter ego finisce nuovamente nel criosonno la guerra dilaga, e tutti si ritrovano, dentro o fuori, colpiti dall'Anomalia e da un pianeta inattaccabile.

Outriders: un pacifico abitante di Enoch

Trent'anni dopo veniamo risvegliati e lo spettacolo che ci troviamo di fronte non è certo dei più incoraggianti. Il pianeta è ormai diviso in fazioni, le quali lottano per la sopravvivenza. Noi siamo diventati una "Mutazione", ovvero un essere umano colpito dall'anomalia e che, invece che morire atrocemente, ne ha ricavato del potere nascosto, permettendoci quindi di scegliere la classe del nostro alter ego da una lista di quattro.

Tutta la campagna si sviluppa poi nel lungo viaggio on the road verso est alla ricerca di un segnale perduto, divisa com'è tra dialoghi al limite del ridicolo, discreti approfondimenti dei personaggi ed una sezione finale ultra spoiler, ma più riuscita di quanto ci si potesse attendere.

È qui che si palesa il primo cortocircuito di Outriders, potente e impattante, in grado di ergersi ad emblema della produzione. Due terzi abbondanti della campagna si presentano scialbi, narrativamente ridondanti e, in alcune situazioni, anche tirati fin troppo a lungo. Il viaggio verso est è interessante da un punto di vista pionieristico, molto meno per quel che riguarda la varietà.

Outriders: il nostro fido blindato

Arriva però un momento nel corso della storia, vi assicuriamo che ve ne accorgerete, dove tutto cambia, si fa più interessante, più cinematografico, più artisticamente riuscito e, incredibile ma vero, anche la narrazione ne risulta accresciuta, come maturata. Quanto vorrete che il viaggio duri dipenderà molto da voi, da come gestirete il tutto a livello di gameplay e grado di sfida e da quanto avrete voglia di deviare il vostro percorso. Non a caso parliamo di oltre cinquanta missioni secondarie e decine e decine di documenti ed elementi accessori - purtroppo da recuperare, inspiegabilmente, per ognuno dei vostri personaggi - che approfondiscono la lore senza però obbligarvi a dargli peso.

È evidente che People Can Fly tenesse a dar vita ad un mondo credibile e interessante e dobbiamo dargli atto di esserci riuscita, pur con le sue storture ben lontane da produzioni tripla A di stampo davvero cinematografico.