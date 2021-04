Final Fantasy VII: Advent Children, remaster in 4K e HDR confermato da Sony e Square Enix

Final Fantasy VII Advent Children è uno spin-off un po' controverso ma comunque importante, con remaster in arrivo

Final Fantasy VII: Advent Children avrà un remaster in 4K e HDR previsto per giugno, con una tempistica perfetta per mantenere alto l'interesse sul brand, considerando la vicinanza con il videogioco a cui il film d'animazione è direttamente collegato.

La riedizione rimasterizzata di Final Fantasy VII: Advent Children uscirà (almeno in nord America) l'8 giugno 2021, con una revisione generale alla qualità dell'immagine che verrà portata a risoluzione 4K e con l'aggiunta dell'HDR, ovviamente per i display in grado di supportare tali caratteristiche, che ormai dovrebbero essere ampiamente diffusi.

L'edizione originale del film risale al 2005, dunque è giunto il momento di una revisione generale dal punto di vista tecnologico, ma non solo. Con il prossimo arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5, potrebbe essere il momento giusto per rilancio anche del film, visto che il gioco a cui si riferisce torna ad essere d'attualità anche a distanza di un anno dal rilascio del Remake su PS4.

La storia del film d'animazione in questione si svolge due anni dopo la conclusione di Final Fantasy 7 e vede Cloud alle prese con una nuova minaccia che riguarda Jenova e il destino del mondo intero. Più uno spin-off di un vero e proprio seguito, Final Fantasy VII: Advent Children getta anche maggiore luce sulle questioni riguardanti il protagonista, Spehiroth e l'organizzazione SOLDIER, oltre a ricollegarsi parzialmente agli eventi del gioco e agli altri personaggi, come Tifa Lockhart.

Nel frattempo, ricordiamo anche che il periodo di esclusiva che lega Final Fantasy 7 Remake alle console Sony è praticamente in scadenza, dunque è possibile che emergano informazioni sull'arrivo del gioco su PC o Xbox, ma al momento queste sono solo voci di corridoio.