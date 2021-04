Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, i dettagli della Stagione 3

Sarà una settimana interessante quella che si appresta ad arrivare per Call of Duty: Black Ops Cold War e, di conseguenza, anche per Warzone. Qualche giorno fa siamo infatti stati invitati da Activision per vedere in anteprima i nuovi contenuti, una valanga di modifiche al gioco in grado di stravolgere il multiplayer per come lo conosciamo e dare ai giocatori, vecchi e nuovi, materiale fresco e stimoli per continuare a spararsi addosso online.

Oggi vogliamo quindi darvi una panoramica generale di questo malloppo, entrando nel dettaglio la prossima settimana con una serie di speciali e live. Con la Stagione 3 di Call of Duty: Black Ops Cold War il rapporto tra la produzione Treyarch e Call of Duty: Warzone diventa sempre più stretto, tanto da iniziare a intrecciarsi creando una struttura solida e quasi inscindibile. Non solo con le nuove armi ma anche per tutto quello che riguarda la narrazione, un elemento che Call of Duty continua a portare sul palmo della mano, nonostante le statistiche tradiscano l'interesse reale dei giocatori nella campagna e in quello che ne deriva. Dal nostro punto di vista invece è sempre davvero interessante giocare in un ecosistema che, stagione dopo stagione, diventa più coeso e credibile, un unico grande universo che abbraccia tutti gli appassionati del brand cercando di farli sentire una sola cosa.