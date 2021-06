Nintendo Switch Pro: leak di un rivenditore indica possibile annuncio molto vicino

Nintendo Switch Pro sembra assumere sempre più consistenza con l'uscita di nuove voci di corridoio, l'ultima delle quali proviene da un rivenditore il quale avrebbe una nuova voce relativa a un prodotto hardware legato a Nintendo Switch da svelare il 4 giugno 2021.

La notizia è riportata da Centro Leaks, che si sta occupando di frequente di questa faccenda relativa al nuovo Nintendo Switch: "Abbiamo ricevuto e verificato uno screenshot dal sistema interno di un grosso rivenditore che mostra una voce di listino relativa a un nuovo hardware di Switch, destinata ad andare online il 4 giugno intorno a mezzanotte", si legge nel tweet in questione.



Non ci sono altre notizie a corredo e ovviamente il tutto va preso solo come rumor non confermato, ma se fosse vero sarebbe probabile una presentazione della nuova console veramente a breve. Il fatto che la voce di listino diventi visibile a partire dal 4 giugno fa pensare a un annuncio corrispondente a tale data, forse nella notte tra il 3 e il 4 giugno.

L'idea che deriva da questa faccenda è che ci sia un Nintendo Direct previsto per le prossime ore, forse già nella nottata di domani, con un possibile annuncio della fantomatica nuova console, che potrebbe chiamarsi Super Nintendo Switch secondo varie segnalazioni. La questione sarebbe in linea con le altre voci che volevano un Direct in arrivo nei primi di giugno o comunque una presentazione del nuovo Switch prima dell'E3 2021, in modo da lasciare campo libero per i giochi alla conferenza E3. Attendiamo eventuali delucidazioni al riguardo, ovviamente.