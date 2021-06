PS3 si aggiorna ancora: l'update 4.88 spunta a sorpresa e porta alcune novità

Non ci sono informazioni ufficiali a corredo con l'update 4.88 perché Sony non ha rilasciato delle note a corredo, ma attraverso l'uso dell'emulatore RPCS3 è stato possibile ricavare alcuni dettagli relativi a questo nuovo firmware per PS3, con metodi poco ortodossi ma comunque efficaci.

Questo è quanto è stato possibile ricavare da questo update, che per il resto ovviamente non aggiunge grandissime cose, considerando anche l'età della console. Ricordiamo peraltro che il PlayStation Store su PS3 e PS Vita sarà ancora disponibile, con Sony che ha effettuato una clamorosa marcia indietro rispetto alla chiusura che pure era stata annunciata in forma ufficiale per lo Store su PS3, PS Vita e PSP. Le proteste degli utenti a quanto pare sono arrivate a destinazione.