Dragon Ball, il cosplay di Bulma da Xandrastax è duplice

Il buon vecchio Dragon Ball è praticamente una fonte inesauribile di cosplay, come dimostra anche quest'ottima interpretazione duplice di Bulma da parte di Xandrastax, che mostra il personaggio in due diverse versioni.

In questo caso ci troviamo di fronte a un personaggio che ha bisogno di ben poche presentazioni, essendo uno dei primi alleati con cui Goku ha a che fare fin dall'inizio della sua avventura in Dragon Ball, cresciuta poi ed evoluta con il passare degli anni e il progredire della storia. Questa continuità si ritrova anche nella particolare situazione in cui Xandrastax mette in scena il personaggio, visto che lo presenta in due diverse versioni, corrispondenti a diverse fasi.

Sulla sinistra c'è la Bulma ragazza, nel classico abbigliamento in cui la troviamo durante la prima comparsa in assoluto all'interno del manga originale, mentre sulla destra c'è la versione più adulta di Bulma, come la vediamo in Dragon Ball Z.

"Bulma giovane o adulta?" Chiede la modella nel testo a corredo delle immagini. Sinceramente è difficile scegliere, anche se l'accuratezza con cui è riprodotta la prima Bulma in assoluto, oltre alla nostalgia che rievoca pensando alla sua prima apparizione, la fa probabilmente preferire all'altra.