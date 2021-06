Halo Infinite supporta Dolby Vision e Dolby Atmos?

Halo Infinite supporta le tecnologie Dobly Vision e Dolby Atmos, questo è quanto emerge leggendo proprio la pagina ufficiale dedicata al nuovo capitolo della celebre serie 343 Industries sul sito Dolby, almeno quando era raggiungibile.

Proprio nelle ore in cui viene dissipato il caos riguardante la presunta esclusiva delle tecnologie Dolby su Xbox, smentita in maniera ufficiale da Microsoft, compare quest'altro riferimento riguardante Halo Infinite, sebbene anche qui la questione si faccia misteriosa, visto che la pagina segnalata dal solito insider Klobrille al momento non appare più disponibile.

Si trattava forse di caratteristiche da svelare in seguito, trapelate prima del tempo previsto? Non sappiamo, fatto sta che uno screenshot della pagina è ancora visibile nel tweet riportato qui sotto, nel quale possiamo vedere come Halo Infinite abbia una propria pagina dedicata sul sito ufficiale di Dolby, a significare una presenza importante delle tecnologie audio video nel nuovo gioco 343 Industries.



Halo Infinite supporterà dunque Dolby Vision e Dolby Atmos: sebbene quest'ultima sia una funzionalità presente ormai in parecchi giochi fin da Xbox One, proseguita con Xbox Series X|S, il Dolby Vision per i videogiochi è invece una questione più recente ed è stata inserita solo da poco tempo per gli utenti Insider e in arrivo per tutti, sebbene sotto certi aspetti ci sia da rilevare come le TV non siano ancora pronte, almeno per quanto riguarda l'utilizzo di tale tecnologia a 120 Hz, dunque in casi molto limitati.