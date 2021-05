Xbox Series X|S: Dolby Vision e Dolby Atmos sono esclusiva per due anni

Tom Warren segnala, tramite la versione francese del sito ufficiale di Xbox, che le tecnologie Dolby Atmos e Dolby Vision "rimarranno esclusiva per l'ecosistema Xbox per due anni". Xbox Series X|S, vi ricordiamo, sono compatibili con entrambe le tecnologie.

Vi ricordiamo che Dolby Vision mira a "andare oltre il classico HDR e offrire luminosità, contrasto, colore e profondità impressionanti". Si parla di aree luminose 40 volte più profonde e livelli di nero 10 volte più profondi. Sul sito di Xbox è possibile vedere un confronto tra una scena SDR e la sua versione Dolby Vision. Questa tecnologia sarà disponibile per tutti a partire dal 2021, ma gli Alpha Insider la possono già provare.

Dolby Atmos propone invece un suono 3D che permetta di identificare chiaramente la direzione dei rumori. Fino al 30 settembre 2021 sarà possibile attivare Dolby Atmos per cuffie su tutti gli auricolari wireless Xbox gratuitamente, dopodiché sarà possibile acquistare la licenza per l'app da Dolby.

Ovviamente la parte più interessante è che l'accordo tra Microsoft e Dolby includa ben due anni di esclusività per queste tecnologie. Sappiamo però che le TV non sono ancora pronte per il Dolby Vision per i giochi.