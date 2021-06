Xbox Series X|S: altri utenti Insider possono prenotare le console con Purchase Pilot Program

Microsoft amplia il programma Purchase Pilot Program per Xbox Series X|S consentendo l'ingresso a una nuova mandata di utenti Insider, che potranno così prenotare le console attraverso un canale preferenziale e riservato.

Come abbiamo visto, il programma in questione è un'idea interessante escogitata da Microsoft per combattere il problema del bagarinaggio, consentendo una prenotazione diretta di Xbox Series X e Series S per gli utenti che possono entrare a far parte del programma, senza passare attraverso i canali standard.

Il problema è che, al momento, la cosa continua ad essere limitata ai soli membri di Xbox Insider residenti in USA, tuttavia con la continua espansione è possibile che venga poi messa a disposizione anche agli Insider in altri paesi del mondo, considerando che le difficoltà di acquisto delle nuove console accomunano un po' tutti i mercati.

In questi giorni, Microsoft ha aperto le porte all'ingresso di una nuova mandata di utenti che possono registrarsi a partire da oggi, 1 giugno 2021, sempre attraverso l'app Xbox Insider Hub, accessibile direttamente su Xbox (Xbox One, ovviamente, considerando che è rivolta a utenti che non hanno ancora Xbox Series X|S).

Il programma Console Purchase Pilot è a invito e riguarderà inizialmente una quantità molto ristretta di utenti: in pratica, Microsoft contatterà direttamente i selezionati con un messaggio sull'Hub Insider che notifica la possibilità di prenotare Xbox Series X o Series S.