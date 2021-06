BioWare: Gary McKay confermato General Manager, promette una "ricostruzione della reputazione"

BioWare ha confermato Gary McKay nel ruolo di General Manager nelle ore scorse, stabilizzando dunque l'assetto attuale con la promessa di una "ricostruzione della reputazione" che a quanto pare è basilare per lo sviluppo di giochi di qualità e di successo.

McKay aveva assunto il ruolo di General Manager ad interim dopo l'uscita di scena di Casey Hudson, ma ha evidentemente convinto il team e gli executive di Electronic Arts, considerando la conferma a distanza di pochi mesi. McKay era entrato a far parte di BioWare all'inizio del 2020 come Head of Development Operations, ritrovandosi nel ruolo chiave dopo pochi mesi, con l'abbandono di Casey Hudson e Mark Darrah.

"Sono estremamente grato per questa opportunità", ha affermato al riguardo McKay, "Quando si passano 20 anni in questa industria, ci sono solo pochi team che possono stare fra i preferiti in assoluto e dove si desidererebbe lavorare e BioWare è in cima alla mia lista. Questo studio è unico per la sua storia e la capacità di costruire giochi di grande successo e universi che sono amati dai fan. Per me, il successo è tutto basato sulla ricostruzione di quella reputazione e sul mantenimento di promesse sulla qualità".

Il nuovo General Manager ha confermato l'impegno di BioWare nello sviluppo di RPG e giochi per PC e console, menzionando in particolare l'impegno sui lavori per Dragon Age e Mass Effect, il cui ritorno è previsto nel prossimo futuro con nuovi capitoli.