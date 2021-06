Capcom E3 2021 Showcase, il video e tutti gli annunci, da Resident Evil a Monster Hunter

La conferenza Capcom E3 2021 Showcase non è stata uno dei momenti più memorabili di questa settimana di fiera virtuale. Nonostante questo la forza delle IP del publisher giapponese la rende un momento imprescindibile per tutti gli amanti dei videogiochi. Per questo motivo vi proponiamo il video completo dello show, da Resident Evil a Monster Hunter.

La diretta è stata presentata da Rachel "Seltzer" Quirico e ha permesso ai fan di scoprire nuove notizie e aggiornamenti per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin e The Great Ace Attorney Chronicles, Resident Evil Village e Monster Hunter Rise, oltre a uno sguardo ravvicinato all'anno a venire per gli eSport per Capcom Pro Tour (CPT) e Street Fighter League (SFL).

Il nuovo story trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha fatto chiarezza sul destino del famoso Monster Rider Red, sulle origini di Razewing Ratha e sul viaggio del giocatore per svelare la profezia di Wings of Ruin.

I fan della serie potranno giocare le prime ore dell'attesissimo RPG grazie a una Free Trial Version che offre il trasferimento completo dei dati di salvataggio quando sarà disponibile il 25 giugno per Nintendo Switch e su Steam al momento del lancio. I fan interessati a vedere altri diversi e maestosi mostri in arrivo nel gioco potrebbero infatti intravedere numerosi mostri, amati dai fan, con cui possono legarsi durante i loro viaggi, tra cui Elder Dragons Kushala Daora e Teostra.

Infine, lo showcase ha offerto uno sguardo ravvicinato ad alcuni degli update gratuiti del titolo in arrivo nel gioco dopo la sua uscita il 9 luglio 2021, a partire da Palamute di Monster Hunter Rise.

Gli avvocati difensori in erba intenti ad intraprendere il loro viaggio verso l'Occidente con l'avvocato esordiente Ryunosuke Naruhodo hanno dato una prima occhiata alle nuove funzionalità e al gameplay in arrivo in The Great Ace Attorney Chronicles.

Durante le indagini su crimini efferati, Ryunosuke e il suo assistente legale Susato Mikatoba si uniranno al principale investigatore di Londra: Herlock Sholmes. Durante queste Dances of Deduction, il duo dovrà lavorare insieme per districare le supposizioni troppo entusiaste del detective asso e discernere la verità. Per evitare il pericolo che attende i suoi clienti, Ryunosuke deve usare questi fatti in tribunale per convincere una giuria dell'innocenza del suo cliente. Proprio quando la bilancia della giustizia tende a un verdetto di colpevolezza, Ryunosuke può impegnarsi in un esame sommario per ribaltare la bilancia a suo favore.

Questa pratica legale raramente utilizzata consente a Ryunosuke di eliminare eventuali incongruenze nella logica di ciascun giurato e mettere la giuria contro se stessa per costringere il processo a continuare. Con 10 nuovi casi da svelare, otto mini avventure da provare e una vasta gamma di contenuti bonus da esplorare, gli avvocati di successo avranno una lista di cause completa quando The Great Ace Attorney Chronicles sarà disponibile il 27 luglio, 2021.

Il robusto supporto post-lancio per il titolo acclamato dalla critica Monster Hunter Rise continua, con il prossimo update in collaborazione con Monster Hunter Stories 2. Gli Hunter che completano la missione di collaborazione gratuita in arrivo il 18 giugno riceveranno un'armatura a strati basata sul saggio Palico Tsukino per i loro amici, mentre i giocatori che utilizzano i dati di salvataggio di Monster Hunter Stories 2 possono accedere all'armatura a strati Rider basata sull'equipaggiamento di Mahana Village Monster Riders il 9 luglio.

Inoltre, nuove missioni evento arrivano a partire dal 24 giugno e offrono una varietà di ricompense per i cacciatori intrepidi come nuove armature, gesti e adesivi. I patiti di moda avranno anche accesso a un tesoro di nuovi look, con nuove opzioni DLC (a pagamento e non) per i cacciatori e i loro amici. Infine, i fan possono aspettarsi una serie di ulteriori collaborazioni con altri titoli Capcom durante la seconda metà del 2021.

Dopo il lancio di successo dell'acclamato Resident Evil Village lo scorso mese, il Producer Tsuyoshi Kanda ha condiviso nuovi dettagli su ciò che i fan possono aspettarsi in futuro mentre continuano i festeggiamenti per il 25° anniversario di Resident Evil. Grazie all'enorme supporto e ai feedback per il gioco, il team ha appena iniziato lo sviluppo di DLC aggiuntivi per Resident Evil Village.

I commentatori del Capcom Pro Tour (CPT), Vicious e RobTV, hanno fornito un'analisi dettagliata delle prossime competizioni e una panoramica dei cambiamenti in arrivo al CPT 2021, che si preannuncia essere la stagione migliore per i fan e per i concorrenti. Queste modifiche includono aggiornamenti alle regole per i concorrenti e dettagli sui premi. Inoltre, la prossima stagione di Street Fighter League (SFL) è all'orizzonte, con maggiori dettagli in arrivo. Per tutte le ultime informazioni e per la schedule del 2021, visita le pagine ufficiali di CPT e SFL.