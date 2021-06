Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin: un nuovo trailer dall'E3 2021, demo in arrivo

In occasione del suo evento dell'E3 2021, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo spin-off della serie Monster Hunter in arrivo su Nintendo Switch e PC. La demo sarà disponibile a partire dal 25 giugno 2021 per Nintendo Switch. I progressi fatti nella demo saranno trasferibili nel gioco principale.

Il video si concentra moltissimo sulla storia che fa da sfondo all'azione, cercando di svelarne i lati più umani. Lo trovate in testa alla notizia. Annunciato anche il primo DLC gratuito, con il mostro Palamute, disponibile dal 15 luglio, ossia sei giorni dopo il gioco base, che sarà lanciato il 9 luglio 2021.