River City Girls 2 annunciato in maniera ufficiale da WayForward e Arc System Works

River City Girls 2 è stato annunciato in via ufficiale in occasione dell'E3 2021 da WayForward e Arc System Works, ancora senza materiali ufficiali a parte una key art con il logo del nuovo capitolo della serie action.

L'esperimento di recupero della vecchia e celebre serie Technos è evidentemente riuscito, visto che è stato già ufficializzato il seguito. Si tratta, anche in questo caso, di un picchiaduro a scorrimento, che ripropone i personaggi del primo capitolo come Misako, Kyoko, Kunio e Riki e anche alcuni nuovi, a cui forse si riferisce l'immagine presente nel tweet di annuncio, a meno che non si tratti di Misako e Kyoko in un nuovo stile e dopo intense sessioni di palestra.



Tutto quello che sappiamo, al momento, è che River City Girls 2 è previsto uscire nel 2022 su PC e console, con i personaggi storici e qualche nuova aggiunta tra cui personaggi giocabili inediti. Presente anche il multiplayer a due giocatori cooperativo online, in base a quanto riferito.

Con l'acquisizione dei diritti sui titoli Technos da parte di Arc System Works, l'etichetta ha iniziato a far tornare sul mercato i vecchi giochi in questione, nonché operazioni del tutto nuove come questo River City Girls, versione moderna del classico River City Ransom ma caratterizzato da una prospettiva ribaltata.

Le protagoniste in questo caso sono infatti due ragazze, Kyoko e Misako, che si ritrovano a farsi strada a botte all'interno di vari livelli per salvare i rispettivi fidanzati, ovvero l'opposto di quanto succedeva nell'originale. Si tratta di un picchiaduro a scorrimento con elementi in stile RPG, che pone le due protagoniste alle prese con vari livelli urbani ambientati in classici scorci nipponici.