MSI Summer Sale, offerte su portatili da gioco, studio e lavoro

Già partita la tradizionale promozione MSI Summer Sale con sconti fino a 600 euro sui portatili da gioco della compagnia e sconti sempre importanti anche sui modelli per lo studio e su quelli pensati per la sfera professionale.

La promozione, valida solo presso presso i partner ufficiali aderenti all'iniziativa, è iniziata oggi 15 giugno e sarà attiva fino al 27 giugno consentendo di risparmiare parecchio anche su laptop equipaggiati con le nuove NVIDIA GeForce RTX 3000.

I modelli in sconto, qui tutta la lista con le caratteristiche, includono l'MSI GS66 Stealth con NVIDIA GeForce RTX 3060 che, eccellente per giocare in 1080p ad ad alto framerate con raytracing attivo, risulta in vendita a 1.999 euro invece ddi 2.599 euro. Comanda gli sconti, quindi, includendo uno zainetto in omaggio pensato ovviamente per trasportarlo.

I modelli in offerta includono anche le varianti della serie MSI GP66 Leopard, disponibili anche con NVIDIA GeForce RTX 3070 o 3080, con sconti fino a 300 euro e un accessorio in omaggio tra mouse e cuffie da gioco a seconda dello specifico modello.

I portatili da gioco in sconto comprendono anche l'MSI Alpha 17, un modello tutto AMD che gode di 200 euro di sconto e di lootbox con omaggi inclusa, e l'MSI GF73 Thin, senza dubbio più interessante nella variante con NVIDIA GeForce RTX 3060, schermo da 144 Hz e SSD da 1 TBb.

Per i laptop da studio e lavoro ci sono invece un MSI Creator 15, in sconto di 200 euro con pannello touch e NVIDIA GeForce RTX 1660 Ti, e due MSI Modern 14, pensati per essere facilmente trasportabili, con sconti di oltre 200 euro per il modello base e una gift box con mouse, astuccio porta-cavi e hub USB in omaggio per il modello superiore.