Facebook down, i migliori articoli di Multiplayer.it per ingannare l'attesa

Facebook è ancora down, così come WhatsApp e Instagram: non possiamo condividere quello che ci passa per la testa, messaggiare gli amici o pubblicare le foto del gatto, ma in qualche modo dovremo pur passare il tempo. Be', che ne dite di dare un'occhiata ai migliori articoli di Multiplayer.it pubblicati quest'anno?

Ok, lo prendiamo come un sì e partiamo alla grandissima con lo speciale sui 15 videogiochi più difficili di sempre, che ha fatto letteralmente furore lo scorso febbraio, tanto per restare in tema di improperi e maledizioni gridate a squarciagola. L'insolito duo formato da Marco Perri e Nicola Armondi ha stilato questo bell'elenco e sarebbe un peccato non spulciarlo.

Vi piacciono i giochi gratis? Possedete un dispositivo Android? Allora non dovreste perdervi l'articolone aggiornato di mese in mese con i migliori giochi Android gratis, scritto da un certo Tommaso Pugliese. Anche questa una gran bella lista di titoli mobile distribuiti nel tradizionale formato freemium e dunque scaricabili senza costi.

A proposito di dispositivi mobile, il fascino di Apple non si discute ed è probabilmente per questo che il nostro speciale su iPhone 13 con uscita, prezzo, novità e rumor è andato così bene. Peter Vogric ha fatto il punto su tutte le informazioni disponibili sul nuovo smartphone della casa di Cupertino prima della presentazione ufficiale.

Torniamo però a bomba sulle liste con il pezzo di Nicola Armondi dedicato ai migliori giochi in cui esplorare lo spazio, dominato naturalmente da titoli come Elite: Dangerous, Mass Effect e No Man's Sky: esperienze in cui è appunto possibile esplorare lo spazio e spingersì là dove nessun uomo è mai giunto prima.

Chi ha detto "vogliamo le recensioni!"? La più popolare di quest'anno è senza dubbio la recensione di Resident Evil Village firmata da Alessandra Borgonovo, che ci ha presi per mano per accompagnarci nel nuovo incubo creato da Capcom, ambientato stavolta in Europa e ispirato alla letteratura gotica.

Grande successo anche per la nostra prova di eFootball 2022 stilata da Francesco Serino, che ha testato appunto il nuovo e tanto chiacchierato calcio di Konami, che quest'anno abbandona il nome di PES per tentare una strada free-to-play inedita che però al momento non ha entusiasmato granché.

Rinviato al 2022 per le condizioni del doppiatore di Kratos, God of War: Ragnarok ci mostrerà una versione di Thor diversa da quella cinematografica o fumettistica, e abbiamo voluto scoprirla nel pezzo di Mattia Pescitelli su Thor, dio del tuono e della fertilità.

Infine una combinazione di speciali su ciò che ci aspetta in futuro: il primo è dedicato a Indiana Jones e agli ingredienti per un bel gioco, firmato da Simone Tagliaferri; il secondo è dedicato a Gran Turismo 7, con un'intervista a Kazunori Yamauchi realizzata da Vincenzo Lettera.