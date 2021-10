Apple, incassi dei giochi superiori a Sony, Nintendo e Microsoft insieme nel 2019

Apple ha totalizzato nel 2019 incassi relativi alle vendite dei giochi superiori a quelli di Sony, Nintendo, Microsoft e Activision Blizzard insieme, stando a un'informazione spuntata nell'ambito della causa fra la casa di Cupertino ed Epic Games.

Parliamo di un profitto operativo pari a 8,5 miliardi di dollari, sebbene Apple abbia dichiarato che i margini discussi nel corso del processo non fossero corretti e dunque la cifra andrebbe rivista al ribasso. Ciò non le ha impedito tuttavia di rinunciare a Fortnite, finito nella lista nera dell'App Store ancora per anni.

Come ha dichiarato spesso Tim Sweeney, la cosa interessante di questi numeri è che Apple guadagna tantissimo dalla vendita di videogiochi pur senza essere un produttore di videogiochi, ciò per via del margine del 30% su qualsiasi applicazione disponibile sul suo store.

Nintendo ha contribuito a far lievitare gli incassi di Apple con giochi di grande successo come Super Mario Run, con i suoi 200 milioni di download, Animal Crossing: Pocket Camp e naturalmente Pokémon GO, divenuto un vero e proprio fenomeno di costume.

Rispetto all'azienda giapponese, la casa della mela può tuttavia contare su di una base installata enorme, con quasi 200 milioni di iPhone piazzati solo nel 2020: oltre il doppio rispetto agli 89 milioni di Nintendo Switch venduti finora.