The Last of Us 2: svelato un personaggio eliminato, interpretato da Halley Gross

Da un bizzarro siparietto su Twitter, siamo venuti a scoprire l'esistenza di un personaggio di The Last of Us 2 che doveva essere interpretato dall'autrice Halley Gross, inizialmente previsto ma poi eliminato dalla versione definitiva.

In un faceto scambio di battute su Twitter, avviato da Neil Druckmann e dal suo Nintendo Switch con Metroid Dread appena acquistato, è emersa questa verità nascosta sullo sviluppo di The Last of Us 2: Druckmann e Gross si punzecchiano di frequente via social, da amici ma in certi casi anche andando un po' oltre le righe, ma in questo caso dallo scambio è emersa un'informazione interessante sul gioco.

Tra i vari interventi, è emersa infatti una foto della Gross, che è una delle autrici della sceneggiatura del gioco, in una tuta da motion capture, con una frase di Druckmann piuttosto esplicita: "Ora voglio che rimetti il tuo personaggio nel gioco, solo per poterlo eliminare ancora una volta!" Al che la Gross ha risposto con tanto di gif e il messaggio: "Last of Us Part 3: Leah's Revenge".



Con questo, possiamo intuire che Halley Gross aveva interpretato un personaggio chiamato Leah in The Last of Us 2, arrivando anche a girare delle scene in motion capture che però sono state successivamente eliminate in una revisione generale del gioco. Per quanto riguarda questa Leah, potrebbe trattarsi del personaggio che si vede in una foto che Ellie e Dina trovano in una delle basi del Washington Liberation Front.

Per sopravvivere a un attacco da parte del WLF, Ellie e Dina eliminano due combattenti del gruppo e uno dei due è in possesso di una polaroid di Leah e una lettera da parte sua. Scoprono così che Leah si trova presso la sede della TV locale, ma quando giungono in tale luogo trovano la donna già morta. Evidentemente, la parte di Leah sarebbe dovuta essere più ampia e profonda in una versione preliminare della storia, ma è stata tagliata in seguito.