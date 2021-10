Project Zero / Fatal Frame: in futuro potrebbero arrivare altre remaster

A pochi giorni dal lancio di Fatal Frame / Project Zero: Maiden of the Black Water su Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, Makoto Shibada, il director della serie, non ha escluso l'eventualità di nuove remaster della serie.

In un'intervista con JP Games (via GamingBolt) il director infatti afferma che ulteriori rimasterizzazioni dei giochi della serie Fatal Frame / Project Zero potrebbero arrivare in futuro, in base a come Maiden of the Black Water verrà accolto dai fan (leggasi il numero di copie vendute).

Shibada aggiunge che al momento tuttavia non c'è nulla di concreto in cantiere, ma che il team di sviluppo non esclude assolutamente tale eventualità. E per quanto riguarda un nuovo episodio invece? La risposta in tal caso arriva da un'intervista con Multiplayer.it, dove Shibada afferma: "per ora non abbiamo piani per altri giochi. La risposta però è stata più positiva del previsto, quindi continueremo a pensarci per il futuro."

Project Zero: Maiden of the Black Water, uno dei costumi alternativi presenti nel gioco

Fatal Frame / Project Zero: Maiden of Black Water è un'avventura Horror in cui nei panni di Yuri Kozukata, Ren Hojo e Mii Hinasaki dovremo cercare di trovare alcune persone scomparse sul Monte Hikami. Durante il gioco dovremo difenderci da inquietanti fantasmi facendo l'uso di un fotocamera speciale, la Obscure Camera, in grado di danneggiare gli spiriti.

Sarà disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal 28 ottobre. Questa riedizione vanta un comparto grafico migliorato, la nuova modalità Foto, costumi e altro ancora.