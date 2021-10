Shin Megami Tensei 5: i trailer di Yoshitsune e Azumi, due demoni del JRPG per Nintendo Switch

Atlus ha pubblicato due nuovi trailer di Shin Megami Tensei 5 ancora una volta dedicati ai demoni che affronteremo e potremo reclutare nel JRPG in esclusiva per Nintendo Switch. I protagonisti dei due filmati sono Yoshitsune e Azumi.

Yoshitsune è basato su una persona realmente esistita, ovvero Minamoto no Yoshitsune, un generale del Clan Minamoto nel dodicesimo secolo. Come possiamo vedere nel filmato ha per l'appunto l'aspetto di un generale del Giappone antico/medievale e utilizza due katane. Nei precedenti capitoli di Shin Megami Tensei, così come nella serie Persona, lo si ottiene solo tramite fusioni. Azumi invece è un demone con le fattezze di un mostro anfibio. Si ispira a una divinità acquatica della cultura giapponese ed è apparso per la prima volta nel capostipite della serie Shin Megami Tensei nel 1992.

Shin Megami Tensei sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 12 novembre. Di recente Atlus ha annunciato la Digital Deluxe Edition del gioco, che include alcuni DLC che saranno disponibili al lancio del gioco e acquistabili separatamente.

Nelle scorse settimane abbiamo visto in azione anche altri demoni di Shin Megami Tensei 5, come ad esempio Mokoi e Mada, ma anche Setanta e Kikuri-Hime.