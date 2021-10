Sony annuncia altri due film Marvel in uscita nel 2023

Sony ha aggiunto due nuovi film Marvel nel calendario delle uscite cinematografiche del 2023, di cui tuttavia al momento non sono stati svelati i dettagli.

Con un comunicato il colosso giapponese ha infatti annunciato la pubblicazione nel 2023 di due nuove pellicole senza titolo del Sony/Marvel Universe realizzate da Comumbia Pictures. Il primo film, salvo imprevisti, debutterà nelle sale cinematografiche il 23 giugno 2023, mentre il secondo è previsto per il 6 ottobre 2023.

Carnage, dal nuovo film di Venom uscito a ottobre nelle sale cinematografiche

A parte le date e il legame con i supereroi di casa Marvel, al momento non sono stati condivisi ulteriori dettagli, il che rende difficile azzardare ipotesi. Sappiamo che Olivia Wilde sta lavorando a un nuovo progetto che potrebbe essere Spider-Woman, mentre altre voci di corridoio negli anni hanno suggerito possibili film su Silver Sable, Black Cat, Nightwatch, Madame Web e Jackpot. Ma non è escluso neppure un altro film di Venom, dopo il successo di "Venom - La Furia di Carnage", uscito giusto pochi giorni fa. A proposito, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulle 5 cose da sapere sul simbionte della Marvel.

Un dettaglio interessante è che tra i numerosi film Marvel rinviati da Disney la scorsa settimana, tra cui Doctor Strange 2 e Thor 4, c'era anche una pellicola senza nome in programma per il 6 ottobre del 2023, ovvero lo stesso giorno di lancio di uno dei due film annunciati da Sony oggi. Che le due cose siano correlate? Difficile dirlo, per saperne di più non ci resta che attendere novità.