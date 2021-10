GTA: The Trilogy per Nintendo Switch: svelate le dimensioni della raccolta

Quanto pesa la versione digitale di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per Nintendo Switch? La raccolta è stata aggiunta al listino dell'eShop statunitense, grazie al quale apprendiamo che le dimensioni del download saranno di 25,4 GB.

Ieri Rockstar Games ha finalmente svelato la data di lancio di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition e pubblicato il primo trailer ufficiale che mette a confronto le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas con le remaster. Per l'occasione ha anche svelato i dettagli sulle novità sul fronte del comparto grafico e del gameplay, nonché le feature esclusive delle varie versioni. Ad esempio, su Nintendo Switch tutti e tre i titoli supporteranno il giroscopio e il touchscreen per gestire i menu, zommare e muovere la telecamera.

GTA Vice City dalla raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Come accennato in apertura, dunque le dimensioni della versione digitale di GTA: The Trilogy saranno di 25,4 GB. Non proprio un peso piuma, ma tutto sommato giustificato dalla presenza di tre titoli nella raccolta. Inoltre se siete in possesso di una microSD non dovreste aver problemi.

Tuttavia tali dimensioni potrebbero comportare la presenza di un download obbligatorio per l'edizione fisica di GTA: The Trilogy. Ad esempio, L.A. Noire pesava 29 GB per la versione digitale e richiedeva 14 GB di download per l'edizione fisica. Ovviamente tutto dipenderà dalla capienza delle cartucce che verranno utilizzate per la pubblicazione di questa versione.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre, anche per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Nel 2022 arriverà su dispositivi iOS e Android.