Forza Horizon 5 su Xbox Series X|S fa paura: l'analisi preliminare di Digital Foundry

Forza Horizon 5 è un gioco strabiliante, secondo l'analisi preliminare effettuata da Digital Foundry su Xbox Series X|S. Playground Games ha confezionato un racer portentoso, che dal punto di vista grafico stabilisce nuovi standard per il genere.

Già disponibile per il preload, Forza Horizon 5 pesa più di 100 GB ed è facile capire il perché quando lo si vede in movimento: la quantità di asset che scorrono sullo schermo è impressionante, così come i numeri dell'esperienza in termini di scenari e vetture.

John Linneman ha sottolineato lo stile cinematografico che gli sviluppatori hanno utilizzato per introdurre i vari biomi messicani, ottenendo una resa visiva e sonora straordinaria fin dalle prime battute di Forza Horizon 5.

Nel commentare le primissime sequenze di gioco, Richard Leadbetter ha detto che è incredibile come il team sia riuscito a portare questa ricchezza anche su Xbox One, indicando in particolare i salti acrobatici che vengono eseguiti e che mostrano un'ampia porzione di scenario.

Si è parlato anche delle modalità grafiche disponibili su Xbox Series X, rivelando che il segreto dei 30 fps sta in un motion blur particolarmente ben implementato, che sembra aumentare la fluidità dell'azione.

Chiaramente, tuttavia, i 60 fps si pongono come un elemento fondamentale per godere al massimo di questa esperienza, anche perché girano comunque a 4K andando a rinunciare a qualche dettaglio francamente poco visibile in-game.