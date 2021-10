Forza Horizon 5: preload disponibile e svelate le dimensioni, pesa più di 100 GB

Playground Games ha annunciato che il preload di Forza Horizon 5 da ora è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Windows Store. Inoltre è stato svelato il peso del download, che supera i 100 GB per tutte le piattaforme.

Giusto pochi giorni fa Forza Horizon 5 è entrato in fase gold, assicurando così l'uscita senza alcun rinvio o ritardo dell'ultimo momento. Sul sito ufficiale del gioco, Playground Games ha annunciato la disponibilità del preload su tutte le piattaforme (ad eccezione di Steam, che seguirà nei prossimi giorni) e svelato le dimensioni del gioco per le varie piattaforme, che riportiamo di seguito:

Xbox Series X|S : 103 GB

: 103 GB Xbox One : 116 GB

: 116 GB Windows : 103 GB

: 103 GB Steam: 103 GB

Come avrete notato parliamo di dimensioni piuttosto generose, in ogni caso giustificate anche per via della vastità del mondo open world del titolo Playground Games. La versione Xbox One in particolare con i suoi 116 GB è la più pesante tra quelle disponibili. Stando alle parole degli sviluppatori questa differenza è dovuta dalla presenza degli SSD su Xbox Series X e S che ha permesso di ridurre le dimensioni dei file ottimizzando gli asset per lo streaming con una larghezza di banda superiore.

In ogni caso coloro che hanno già acquistato il gioco in versione digitale hanno tutto il tempo necessario per completare il download, dato che il lancio di Forza Horizon 5 è fissato al prossimo 9 novembre.

Inoltre qualora vi servisse spazio aggiuntivo, proprio oggi Microsoft ha svelato le nuove espansioni di memoria SSD di Seagate da 512 GB e 2 TB.