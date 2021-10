Happy Game, un inquietante trailer di lancio per il nuovo gioco di Amanita Design

Happy Game è il nuovo gioco di Amanita Design, team autore di titoli molto interessanti sul fronte delle avventure grafiche e che in questo caso sembra si sia cimentato in qualcosa di decisamente strano e anche piuttosto inquietante, come dimostra il nuovo trailer di lancio pubblicato oggi.

Amanita Design è diventata un'etichetta piuttosto nota nell'ambito delle avventure con alcuni titoli che hanno raggiunto grande successo come la serie Samorost, o i successivi Machinarium, Botanicula e Creaks, riuscendo sempre a imporsi all'attenzione del pubblico grazie a un puzzle design sempre molto particolare ma soprattutto ad atmosfere e ambientazioni veramente peculiari e interessanti.

In questo caso, Happy Game è un'avventura decisamente inquietante soprattutto perché si fonda sul contrasto tra toni infantili e carini e visioni d'incubo che si alternano a scene familiari e tranquille. Allo stesso modo, il trailer di lancio gioca su queste contrapposizioni, mostrando scene di gioco dal tono alquanto violento e immagini di famiglie e bambini che sorridono allegramente di fronte allo schermo.

Il tutto crea un'atmosfera veramente strana, ma che si addice molto bene al tono generale di Happy Game, che per quanto abbiamo visto finora riprende pienamente questo concetto: la storia racconta di un bambino che, addormentato nella propria cameretta, si risveglia dentro un incubo che mischia visioni familiari a toni terrificanti.

Per saperne di più, vi rimandiamo al provato di Happy Game pubblicato lo scorso giugno, mentre la data di uscita di Happy Game è fissata per il 28 ottobre 2021 su PC e Nintendo Switch.