Xbox Series X|S: espansioni di memoria SSD da 512 GB e 2 TB di Seagate annunciate

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha svelato i tagli da 512 GB e da 2 TB dell'espansione di memoria SSD di Xbox Series X|S di Seagate, entrambi in arrivo nei negozi entro la fine del 2021.

I due nuovi tagli andranno dunque ad affiancarsi all'unità SSD di Seagate da 1TB già disponibile dal lancio delle due console ammiraglie di Microsoft, offrendo dunque più opzioni per i giocatori Xbox che hanno intenzione di aumentare la memoria di archiviazione della propria console.

Come riporta Xbox Wire, l'espansione di memoria di Seagate da 512 GB è già disponibile per il pre-order negli USA al prezzo di 139,99 dollari (circa 120 euro) e sarà disponibile a metà novembre.

Il taglio da 2 TB invece sarà venduto a 399,99 dollari (poco più di 340 euro), con i preordini che inizieranno durante il mese di novembre e la disponibilità nei negozi prevista per il mese di dicembre.

Le espansioni di memoria SSD per Xbox Series X|S di Seagate

Per il momento ancora non conosciamo data e prezzi di lancio delle due espansioni di memoria di Seagate per il mercato italiano. Per fare un confronto, il taglio da 1 TB è disponibile in Italia al prezzo suggerito di 259,99 euro.

Che ne pensate, approfitterete dei due nuovi tagli del SSD di Seagate per espandere la memoria della vostra Xbox Series X o Series S? Fatecelo sapere nei commenti.

