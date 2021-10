AverMedia Live Streamer AX310, la recensione di un mixer ideale per fare streaming e video

Nella nostra recensione di AverMedia Live Streamer AX310 ci focalizzeremo sull'hardware, passando successivamente a dare uno sguardo al software incluso, mai come in questo caso importante per sfruttare al massimo l'oggetto. Il prezzo di questa periferica? 350€ circa.

Caratteristiche hardware

Un oggetto compatto che riesce a trovare posto anche nelle scrivanie più caotiche

Quello proposto da AverMedia è un oggetto che vuole liberare più spazio possibile sulla nostra scrivania, senza però obbligarci a trovare dei compromessi. AverMedia Live Streamer AX310 si presenta piuttosto bene ma balzano subito agli occhi alcune strane scelte, specialmente nella gestione degli spazi: lo schermo è troppo piccolo e i pulsanti pochi e troppo grandi. Non ci hanno convinto fino in fondo neanche gli ingressi presenti: utilizzare un entrata ottica per le console, quando è stata abbandonata da praticamente tutte le le macchine da gioco di nuova generazione, è una scelta davvero difficile da comprendere.

Ma muoviamoci con ordine e concentriamoci sul retro, dove trovano spazio una porta USB per il collegamento con il PC, un ingresso per jack da 3,5 mm, l'entrata XLR per il microfono e quella per il cavo ottico; presenti anche due uscite sempre in formato da 3,5 mm per collegarci cuffie ed eventuali casse. Sempre sul retro c'è il pulsante d'accensione.

Sulla parte frontale invece abbiamo lo schermo da cinque pollici, quattro pulsanti la cui funzione è totalmente personalizzabile via software e sei piccole e reattive manopole per i volumi del microfono, dell'ingresso jack, di quello ottico qui definito "console", del PC collegato, del gioco attivo e l'ultimo dedicato alla chat. A prima vista non sembra insomma davvero mancare nulla: l'oggetto attira e invoglia alla prova.

Per chi vorrà farlo un piccolo avvertimento: nonostante il mixer sia compatibile con MacOS, a tutt'oggi il produttore sottolinea l'assenza di compatibilità con i Macbook basati su SoC M1.

Scheda tecnica AverMedia Live Streamer AX310

