Tekken 8 sarà l'ultimo con Heihachi, Zagreus come personaggio DLC per un rumor

Tekken 8 sarà l'ultimo capitolo con Heihachi Mishima, stando a un rumor che circola in rete in questi giorni: a partire dall'episodio successivo Kazuya sostituirà il padre come villain. Non solo: Zagreus, il protagonista di Hades, farà la propria comparsa come personaggio DLC.

L'avvicendamento fra Heihachi e Kazuya era nell'aria letteralmente da anni e pare dunque si concretizzerà con la prossima versione del picchiaduro a incontri sviluppato da Bandai Namco, in arrivo dopo il successo di Tekken 7 con i suoi 7 milioni di copie vendute.

Secondo la stessa fonte, Bryan Fury perderà un occhio durante la campagna di Tekken 8 e diversi personaggi non faranno ritorno nel roster, come ad esempio Gigas, Katarina e Shaheen. Il totale dei combattenti al lancio ammonterà a ventiquattro, ma si potrebbe scendere a ventidue.

Ci saranno naturalmente anche dei ritorni, come quello di Lucky Chloe, probabilmente Lee e Fahk, con quest'ultimo che svolgerà un ruolo molto più importante nell'ambito della storia.

Infine non mancheranno alcune novità sul fronte del gameplay, con una maggiore enfasi sulla complessità dei movimenti, i backdash e una meccanica inedita per le prese simile a quella vista in Soulcalibur 6.

Tornando alla questione di Zagreus, a quanto pare Katsuhiro Harada è un grandissimo fan di Hades (qui la recensione) e avrebbe insistito per inserire il personaggio in Tekken 8, utilizzando alcuni degli attacchi di Noctis come riferimento.